"لأني رجل" مسابقة كرة قدم نسائية لتعزيز دور المرأة وحمايتها ضد العنف

علاقات و مجتمع
تجهز وزارة الشباب والرياضة لتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتعظيم التعاون بين الطرفين واستمرار تنفيذ مسابقة دوري كرة القدم للنساء في مختلف المحافظات تحت شعار "لأني رجل"، لتعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف.
ومن المقرر الفترة المقبلة الإعلان عن التصفيات النهائية للدوري والموعد المحدد لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك، الذي يوقعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
ويساهم الدوري في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التي تشملها المنافسات، والاهتمام برياضة المرأة والأنشطة التي تنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.
وكانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت فعاليات دوري "لأني رجل" مطلع 2020، حيث أقيمت منافساته الأولية وتصعيد الفائزين بالتصفيات إلى المراحل التالية، وتوقفت المنافسات مع ظهور جائحة كورونا.
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