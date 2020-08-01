"ملاك ولا بنوتة".. رحمة خالد تظهر بـ"لوك ساحر" في جلسة تصوير جديدة

لايف ستايل
إطلالة صيفية ساحرة، ظهرت بها بطلة السباحة والإعلامية رحمة خالد في جلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهرت رحمة بـ"لوك" سواريه ملائم للأفراح صباحا ومساء، حيث ارتدت فستانا بليسيه من الألوان الأبيض والأسود والأصفر، مع تسريحة شعر طويل ويفي، وأكملت اللوك بصندل شفاف تماما، ومكياج ملائم لبشرتها والمناسبة.
كما ارتدت خاتما زين يديها مع إسورة ذهبية وأقراط ذهبية، وكان شعرها من تصفيف جو فرحات، وتلقت رحمة خالد كثير من تعليقات الإعجاب باللوك الجديد.
وكان من بين التعليقات، "قمر يا رحمة والله نفسي أشوفك وأقابلك"، و"انتي مثال مشرف كلنا لازم نفرح بيكي وندعمك"، و"إيه يا رحمة ده انتي ملاك ولا بنوتة ربنا يحفظك".
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