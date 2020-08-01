بعد 27 يوما على رحيلها.. حساب رجاء الجداوي يجدد أحزان المتابعين بـ3 مشاهد (صور)

علاقات و مجتمع

3 صور مختلفة، نُشرت على الحساب الرسمي للفنانة رجاء الجداوي على موقع "إنستجرام"، رغم مرور أسابيع على وفاتها، بسبب حفيدتها روضة هندي، التي قررت استمرار استعمال حساب جدتها بعد رحيلها.

وتنوعت الصور بين تقبيل "الجداوي" لحفيدتها بأزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والروز، وجلوسها بجوار ابنتها الوحيدة أميرة، فضلا عن لقطة فوتوجرافية بـ"الأبيض والأسود" في شباب الفنانة الراحلة، خلال حملها ابنتها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات من العديد من الفنانين، من بينهم مي كساب التي قالت: "ربنا يرحمها ويبارك فيكم يا حبايب قلبي"، بينما دونت رانيا فريد شوقي: "حبيبتي.. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة"، وعلقت آيتن عامر: "الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي".

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يشار إلى أنه بعد 12 يومًا من وفاة الفنانة رجاء الجداوي، استخدمت حفيدتها الوحيدة "روضة" حسابها للمرة الأولى، قائلة: "أنَّا كانت بتحب الـinstagram قوي، وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه.. وإحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا إننا نفضل ننزل صورها على طول ومنوقفش، علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهاردة، للأسف مش هيكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل، بس أكيد هي لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوي.. أميرة وروضة".

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في 5 يوليو الماضي، بعد 43 يومًا من الصراع مع فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية.