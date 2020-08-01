اكتشاف أول حالة تحمل عدوى بابسيا في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

أعلنت بريطانيا عن اكتشاف أول حالة تحمل عدوى مرض بابسيا في إنجلترا، وهو فيروس مميت تنقله حشرة القُراد، وفقا لما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ويقول العلماء إن هذا الفيروس ينتج بسبب طفيليات تم اكتشافها لأول مرة في القراد في عام 2013، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأمراض بما في ذلك مرض "لايم" الذي يسبب التهاب الدماغ وأعصاب الأطراف.

يذكر أنه تم إدخال شخصين يعيشان على طول الساحل الجنوبي بإنجلترا إلى المستشفى، وتأكد الأطباء من إصابة حالة واحدة فقط، والاشتباه بالأخرى.

وأضاف الأطباء أن خطر تفشي الفيروس بين الناس ضعيف جدا، ولكن حرصت الحكومة على توعية الجمهور، حتى يكونوا على علم بوجود المرض واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد القراد.

Advertisements

يحدث داء البايسيا بسبب طفيليات تصيب خلايا الدم الحمراء، وهو عدوى فيروسية تصيب الجهاز العصبي المركزي.

أما عن الأعراض فمعظم المصابين لم يشعروا بأي أعراض، ولكن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة تظهر عليهم أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والارهاق، والتي يمكن أن تتطور إلى مرحلة ثانية أكثر خطورة، وقد تؤدي إلى التهاب السحايا والتهاب الدماغ، بالإضافة إلى الشلل.

ويقول الأطباء إن الإجراءات الوقائية أهمها البعد عن الحشائش الطويلة، واستخدام المواد الطاردة للقُراد.

يذكر أنه لا يزال مرض لايم من أكثر أنواع العدوى المنتشرة في إنجلترا التي يتم نقلها بواسطة القراد، والتي تكون أكثر نشاط بين الربيع والخريف.