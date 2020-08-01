بينها الليمون.. هذه الأطعمة تمتص الطاقة السلبية من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - يساعد اختيار الأطعمة المناسبة على تعزيز الطاقة الإيجابية وسحب الطاقة السلبية من المنزل.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تمتص الطاقة السلبية من المنزل، بحسب صحيفة تايمز أف إنديا:

الليمون

يسود الاعتقاد في الثقافة الهندية القديمة أن حفظ 3 حبات ليمون في عبوة زجاجية مملوءة بالماء، يمكن أن يزيل جميع أنواع الطاقة السلبية من مساحة عملك، ويجذب الطاقة الإيجابية إلى المكان، ويمكن أن تجرب هذه الطريقة إذا كنت تعاني من أوقات عصيبة في العمل، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

الملح

يُعتقد أن الملح يمتص الطاقة السلبية، وهناك عدة طرق لاستخدام الملح لإبعاد هذه الطاقة، حيث تساعد إضافة الملح إلى ماء تنظيف المنزل في امتصاص التأثير السلبي للطاقة الشريرة. ويعتقد أيضاً أن الاحتفاظ بوعاء من الملح في الركن الشرقي من المنزل يجلب الإيجابية والتركيز والازدهار للعائلة. وإذا كان لديك أطفال في المنزل، يمكنك وضع وعاء من الملح في غرفة الدراسة لتحسين تركيزهم.

القرفة

تستخدم القرفة في العديد من الثقافات الشرقية لدرء الطاقات السلبية، ويُعتقد أن وضع أعواد القرفة في المكان الذي تحتفظ فيه بأموالك يمكن أن يساعد في إزالة أي تأثر سلبي على حياتك المالية، ويعتقد خبراء العلاج بالطب البديل أن القرفة يمكن أن تساعد أيضاً في علاج بعض المشاكل الصحية مثل الأرق من خلال وضع بعض أعواد القرفة تحت الوسادة، ويمكن أن يساعد هذا في تجنب الأحلام السيئة أو الكوابيس ويمكن أن يساعد في تحقيق الإيجابية والازدهار.

أوراق الغار

نوع آخر من التوابل الهندية يستخدم غالباً لدرء الطاقة السلبية، ووفقاً لخبراء العلاج في البلدان الغربية، يُعتقد أن أوراق الغار يمكن أن تساعد في تحقيق الرخاء والإيجابية للعائلة. ويمكن أن يؤدي حرق عدد قليل من أوراق الغار في وعاء إلى إزالة الطاقة السلبية، ويجلب دخان أوراق الغار موجة من السلام في المنزل.

بذور الخردل

يساعد نشر بذور الخردل بشكل عشوائي حول المنزل على تتجنب أي نوع من الطاقة السلبية من المنزل. ويقال أيضاً أن هذه الخدعة التقليدية تساعد في حماية الأسرة من المشاكل الكبرى.