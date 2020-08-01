"للفيروس أضرار آخرى".. "السمنة" أبرز المخاطر على النساء خلال "عزلة كورونا"

صحة

للعزلة الاجتماعية مخاطر نفسية وصحية عديدة، وأخطرها على النساء هو إمكانية تعرضهن للسمنة بسبب خطر العزلة المفروضة نتيجة فيروس كورونا المستجد في كل العالم، وذلك بحسب دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في كندا.

وحللت الدراسة بيانات حوالي 28 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 45-85 سنة، وعلاقتهم بوزن الجسم ومحيط الخصر، حسب مجلة "Plos One".

Advertisements

ووجدت النتائج أن النساء بروابط اجتماعية ضعيفة أو ليس لديهن تفاعل اجتماعي مقارنة بالرجال بنفس الظروف الاجتماعية، يكسبون مزيدا من الوزن خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويصبحن عرضة للسمنة.

وتفصيلا وجدت الدراسة أن النساء العازبات يصابون أغلب الأحيان بالسمنة في منطقة البطن.

أما النساء اللاتي يعشن بمفردهن ولا يتمتعن بنشاط اجتماعي شهري، يمتلكن حجم خصر أكبر.

ووجدت الدراسة عكس تلك النتائج تماما بالنسبة للرجال، حيث أن المتزوجين والذين لديهم عدد كبير من الاتصالات الاجتماعية لديهم قياسات أعلى للخصر واستعداد للسمنة أكثر من العزاب.