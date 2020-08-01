رقص ومقالب وذكريات.. حياة بنات عمرو دياب على إنستجرام

لايف ستايل

عادة ما تلقى حياة أبناء المشاهير الاهتمام من الجمهور في معرفة أخبارهم وما يمارسونه من هوايات مختلفة، وهو ما اعتادت عليه أيضًا جانا وكنزي، ابنتا الفنان عمرو دياب، بينما فضلت أختهما غير الشقيقة "نور" الهدوء والابتعاد عن أضواء "السوشيال ميديا".

فمن مقاطع الرقص لاسترجاع الذكريات للمقالب الكوميدية، اعتادت "جانا وكنزي" مشاركة متابعيهما عبر حساباتهما على "إنستجرام".

من أيام المراهقة

قبل أيام شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة قديمة لها، كانت من أيام المراهقة، وظهرت "كنزي" في الصورة وهي مرتدية بلوزة صفراء، مستخدمة "باندانا" للشعر.

وشاركت شقيقتها "جانا" في التعليق على الصورة قائلة: "جميلة جدًا".

جانا وكنزي عمرو دياب ترقصان على أغنية أجنبية

عبر تطبيق "TIK TOK" نشرت كنزي عمرو دياب، مقطع فيديو لها وهي ترقص مع شقيقتها "جانا" داخل منزلهما.

@kinzydiab Jana is a messCaptain Hook - Megan Thee Stallion

وظهرت الشقيقتان وهما ترقصان بملابس منزلهما، على إحدى الأغاني الأجنبية، وفتحت جانا زجاجة من المياه وأغرقت بها ‏رأسها واستغرقت مع شقيقتها في الضحك. ‏

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كنزي تدعم حقوق المرأة

وفي وقت سابق نشرت كنزي دياب، أول منشور تدعم خلاله حقوق المرأة، عبر خاصية "استوري" على حسابها "إنستجرام"، كتبت "كنزي" باللغة الإنجليزية: "لا يجب على الرجال سن تشريعات تتعلق بجسد المرأة"، ودونتها 12 مرة، معلنة بذلك رفضها لذلك الأمر في المطلق.

إطلالات جريئة لكنزي وجانا

وظهرت أيضًا الشقيقتان بإطلالات جريئة، فخلال جولتهما السياحية في أحد أشهر المواقع السياحية في المكسيك، تجولتا خلالها بعدد من الأماكن داخلها وخاضتا عددًا من المغامرات المتنوعة بالبر والبحر والجو.

لقطات عدة نشرتها ابنتا الفنان عمرو دياب، كنزي وجنا، داخل مدينة تولوم المكسيكية، أظهرتهما بعدد من المواقع المختلفة بإطلالات جريئة، بدأتها "كنزي" بصورة على شاطئ البحر، ارتدت خلالها توب "ستوميك" بإحدى درجات الأزرق، مع سروال من اللون ذاته.

بإطلالة بيضاء مكشوفة الظهر، ظهرت "كنزي" وهي تجلس على أرجوحة أمام شاطئ البحر، تفاعل معها الآلاف من متابعيها بالإعجاب والتعليقات على بساطتها، فيما نشرت صورة أخرى بالإطلالة ذاتها أمام إحدى المرايا المعلقة.

نور تفضل الابتعاد عن الأضواء

ووسط تفاعل "جانا وكنزي" مع المتابعين ونشر صور ومقاطع الفيديو، بينما تفضل نور وهي الابنة الكبرى للهضبة، من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، الابتعاد عن الأضواء.

كما أن "نور" أيضًا نادرًا ما تظهر مع والدها الهضبة، فمن آخر الصور التي جمعتها بوالدها الهضبة، هو التقاطها صورة تجمعها مع والدها عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى، خلال تواجدهم بالعاصمة البريطانية لندن داخل سيارة خاصة.