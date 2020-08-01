دينا الشربيني في الجونة مع أصدقائها بدون عمرو دياب (صور)

علاقات و مجتمع

بملابس بحر بيضاء اللون وشفافة، لفتت الفنانة دينا الشربيني الأنظار في أحدث ظهور لها مع أصدقائها خلال الاستمتاع بالعطلة الصيفية في مدينة الجونة الساحلية، وذلك دون تواجد النجم عمرو دياب في جميع المواد المصورة المنشورة عبر الحسابات الرسمية لأصدقاء "الشربيني" على خاصية "أستوري" بموقع "إنستجرام".

وأطلت "دينا" بكاش مايوه طويل وشفاف وبفتحة جانبية طويلة، وبأسفله مايوه "قطعة واحدة" أبيض اللون، بحمالات رفيعة، وفتحات جانبية أعلى الخصر، مع مكياج بسيط.

وظهرت الفنانة بصحبة الممثلة غادة عادل، التي ظهرت بـ"هاف إستوميك" لامع، و"جيب" فضفاضة مع شعر "كيرلي"، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة في دوراته السابقة عمرو منسي، وزوجته روان المرتدية أزياء "جينز".

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وكانت الفنانة دينا الشربيني دعمت عمرو دياب، وذلك بعد طرحه أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت دينا الشربيني فيديو كليب للأغنية الجديدة، وكتبت في تعليقها عليها، "الأسطورة الحقيقي، الأوحد والوحيد عمرو دياب".