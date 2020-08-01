علاقات و مجتمع

عقب قرابة الـ15 عامًا من مشاركتها في فيلم "أبو علي" للفنان كريم عبدالعزيز، وارتباط الكثيرون بشخصية الطفلة "سوكا" التي جذبت الأنظار وقتها، تداول خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور زواج سلمى طارق، الشهيرة بـ"سوكا". "سوكا اتجوزت وكانت زي القمر" هكذا جاءت التعليقات مصاحبة لصورتين إحداهما صورة سلمى طارق، أثناء تجسيدها شخصية "سوكا"، والأخرى صورتها أثناء زفافها. كما نشرت خبيرة التجميل مي الباهي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق "إنستجرام"، صور العروس سلمى طارق، أثناء خضوعها للتجميل واستعدادها للزفاف. Advertisements ونشرت "الباهي" صورة للطفلة سوكا مموهة وجهها مكتفية بوضع إحدى جملها الشهيرة: "كيفي كدا"، وعلقت على الصورة: "مين عرف عروسة النهاردة"، بالإضافة إلى عدد آخر من الصور أثناء الاستعداد للزفاف. ويذكر أن فيلم "أبو علي" عرض عام 2005 من بطولة كريم عبدالعزيز، ومنى زكي، وشاركهما الفنان الراحل طلعت زكريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر "بقت زي القمر".. "سوكا" اتجوزت عقب 15 عاما من عرض "أبو علي" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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