"كله ماركات".. تفاصيل 4 إطلالات لـ"إليسا" في ألبوم "صاحبة رأي" (صور)

لايف ستايل

أزياء بتصمميات عدة، تنوعت بين الفساتين و"بادي سوت"، لفتت بهن الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار، خلال تقديم أغنيتين في ألبومها الغنائي الجديد "صاحبة رأي"، وسط إعجاب جمهورها بها، منتظرين المزيد من الإطلالات والأغاني، عقب إعلانها سابقا أن ذلك هو آخر ألبوم غنائي لها، بعد مسيرة فنية استمرت قرابة 20 عاما.

"هن" رصدت الإطلالات الأربع لإليسا في "صاحبة رأي"، خلال الفقرات التالية:

إطلالة إنسيابية ناعمة، ظهرت بها بصحبة كلبها، حيث ارتدت فستان من الستان الذهبي الناعم، الخالِ من النقوش، من دار الأزياء الإيطالية la perla.

اختارت إليسا الظهور بفستان ضيق أسود اللون، بفتحة أعلى الخصر، كما أنه خالي تماما من النقوش، من ماركة الأزياء العالمية Brandon Maxwell.

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الفنانة أطلت بفستان "باكلس"، يمتاز بأنه ضيق وطويل، كما أنه بأكمام طويلة ومزود بفصوص صغيرة الحجم، كما أنه بدون "ياقة"، من توقيع دار الأزياء الفرنسية miu miu.

ظهرت إليسا، بـ"بادي سوت" أسود اللون، تميز بأنه قصير وبدون أكمام، كما أنه غير منقوش، من توقيع العلامة التجارية "skims"، التي تملكها النجمة العالمية كيم كاردشيان، مع مكياج بسيط، وتسريحة شعر قصيرة إنسيابية.

ويصل سعر تلك الإطلالة إلى 68 دولار أمريكي، ما يعادل 1087 جنيها مصريا، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ"skims".