من ضمنها لحم الضأن والبقر.. تعرف على مواد تزيد نسبة الكوليسترول الضار

صحة

ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، غالبًا ما تؤثر بالسلب، وتوجد بعض المواد الغذائية التي تحتوي عليه ويجب الحذر من تناولها.

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وبحسب الدكتورة آنا سولوشينكو، أخصائية أمراض القلب، أن الكوليسترول الضار يتراكم على الجدران الداخلية للأوعية الدموية في القلب والدماغ والكلى وأعضاء الجسم الأخرى، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية مختلفة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

ونصحت "سولوشينكو" لابد من تجنب تناول الضأن ولحم البقر الدهني، والكبد والمخ والكلى، من النظام الغذائي، وكذلك اللحوم المصنعة والمدخنة والمعلبة، ومن الأفضل استبدالها بلحوم الدواجن والأرانب ولحم العجل ولحم بقر غير دهني.

وتضيف "سولوشينكو" أنه يجب تناول منتجات ألبان قليلة الدسم تتراوح نسبة الدهون فيها بين 2.6 و15%، وأما الأجبان فيجب أن تكون نسبة الدهون فيها أقل من 20% وتناولها بمقدار 50-100 جرام مرة أومرتين في الأسبوع".

وأشارت "سولوشينكو" إلى ضرورة التقليل من تناول صفار البيض والمايونيز والزبدة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.