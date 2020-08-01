بروتينات وفسفور و"كولاجين طبيعي".. تعرفي على فوائد الكوارع

مطبخ

يحرص الكثيرون خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على تناول ما يُعرف بـ"حلويات اللحوم" خاصة "الكوارع"، والتي يحب أغلب الأفراد تناولها.

وعن فوائد تناول "الكوارع"، قال محمد عربي أخصائي التغذية، إنَّ الـ"كوارع" وجبة غذائية مهمة وغنية بالدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن، مشيرًا إلى أنَّ "بها سعرات حرارية عالية تجعلها وجبة متكاملة للرجال، خاصة بعد يوم عمل شاق".

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وأضاف أخصائي التغذية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ الكوارع تحتوي على عدد من العناصر المهمة مثل: "الكالسيوم والفوسفور واليود والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم والجلكوزامين والجلاتين والكولاجين، إضافة إلى احتوائها على فيتامينات "b6 & b12 & D & k & A & E".

أخصائي تغذية ينصح بعدم تناول الكوارع أكثر من مرتين شهريًا

ولفت "عربي"، إلى أنَّها مفيدة للبشرة والشعر وتحمي البشرة من التشققات وتحافظ على نضارتها، وتزيد من رطوبتها وحيويتها لما تحتويه على الكولاجين الطبيعي، وفيتاميني "b6 & b12".

ونوه أخصائي التغذية، إلى أنَّ الكوارع تحمي المعدة من التقرحات والالتهابات وتبطنها بالكولاجين الطبيعي، كما تساعد الأمعاء في التخلص من الفضلات والسموم نظرًا لأنها غنية بالألياف، مؤكّدًا أنّها تساعد على الشفاء من أمراض العظام والمفاصل ومفيدة جدًا لمرضى هشاشة العظام وخشونة المفاصل، لما تحتويه على المعادن والفيتامينات المهمة للعظام، مثل الكلسيوم والفوسفور والجيلاتين.

أخصائي تغذية يحذر مرضى القلب وانسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول من تناول الكوارع

وعن فوائد الكوارع للرجال، أكد أخصائي التغذية أنَّ "الكوارع تزيد من كمية السائل المنوي لدى الرجال"، وفق وصفه.

وحذر أخصائي التغذية مرضى القلب وانسداد الشرايين ومرضى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، من تناول الكوارع نهائيًا، بسبب ارتفاع نسبة الدهون بها، مشيرًا إلى أنَّه ينصح بعدم تناولها أكثر من مرتين شهريًا للأصحاء.