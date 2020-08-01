بعد لحم العيد.. مشروبات تساعد على تهدئة المعدة

صحة

تعتبر اللحوم من الأكلات الأساسية أول يوم العيد، وتمتلئ المعدة بالدهون بعد تناولها إذا لم يتم حرق الدهون وتسهيل عملية الهضم ببعض المشروبات، التي يتم شربها بعد وجبة اللحوم بساعة لتتمكن من التخلص من الدهون، منها كما أوردها موقع "health line".

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الشاى الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر مفيدا لمرضى القولون ومن يعانون من عسر الهضم، ويعمل الشاي الأخضر على سرعة تحلل الفضلات الباقية من الطعام.

الزنجبيل بالليمون

يعد الزنجبيل علاجا فعالا لعسر الهضم الناتج من تناول اللحوم، حيث يعمل على تهدئة المعدة، من مكوناته زنجبيل خام، كوب مياه، ملعقة طعام عسل ويتم تناوله بعد الغليان.

النعناع

يعد النعناع الحل الأمثل لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، منها عسر الهضم واضطراب المعدة، ويمكن تناوله بعد نقعه وغليه لمدة 10 دقائق.

الليمون والقرفة

مشروب الليمون بالقرفة من أكثر المشروبات التي تعمل على تهدئة المعدة، ومن خلال الجمع بين القرفة والليمون، يمكننا في نفس الوقت الاستفادة من خصائصهما المساعدة على إدرار للبول والتخلص من السموم.