الصحة اليابانية: متوسط عمر المرأة 87.45 سنة والرجل 81.41

صحة
ذكرت وزارة الصحة اليابانية أن متوسط عمر المرأة اليابانية يبلغ 87.45 سنة في عام 2019، بزيادة 0.13 عن عام 2018، بينما بلغ متوسط عمر الرجال 81.41، بزيادة 0.16.
وقالت وزارة الصحة، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، إن اليابانيين من النساء والرجال احتفظوا بالمركزين الثاني والثالث في التصنيف العالمي لمتوسط العمر في عام 2019 الماضي، إذ تصدرت المجموعتان رقما قياسيا للعام الثامن على التوالي.
وتعد هذه هي السنة الخامسة على التوالي بالنسبة للنساء اليابانيات التي تأتي في المرتبة الثانية، بينما احتل الرجال اليابانيون المرتبة الثالثة للعام الثالث على التوالي.
وقال مسؤول بوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان إن "زيادة الوعي العام بشأن الصحة والتقدم الطبي أسهم في ارتفاع متوسط العمر، مضيفا "نتوقع أن يستمر متوسط العمر في الارتفاع تدريجيا".
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