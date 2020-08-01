الامارات | أردني يقتل شقيقاته الـ 3 في أول أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يقتل شقيقاته الـ 3 في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة مروعة هزت أنحاء البلاد قتلت ثلاث شقيقات أردنيات برصاص شقيقهن في أول أيام عيد الأضحى المبارك في منطقة الشونة الجنوبية.

وفي اول رواية رسمية عن الحادثة قال الناطق باسم مديرية الأمن العام في العاصمة الأردنية، الليلة الماضية، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الاشخاص باطلاق عيارات نارية على شقيقه إثر خلافات بينهما، مما ادى الى اصابة شقيقاته الثلاث وقد تم اسعافهن الى المستشفى وما لبثن ان فارقن الحياة.

واضاف انه تم فتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن الجاني.

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