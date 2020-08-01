"بهية" تقيم حفل إنشاد ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

علاقات و مجتمع

في سابقة هي الأولى من نوعها بين المؤسسات الخيرية، أذاعت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، حفل إنشاد ديني منقول عبر البث الحي، من خلال قناتها الرسمية على اليوتيوب، وذلك للاحتفال مع المحاربات بعيد الأضحى المبارك.

ودعم المنشد مصطفى عاطف وفرقته "بهية" بإقامة ذلك الحفل، كما دعمت الإعلامية دعاء فاروق سفيرة بهية الحفل، بتقديمه.

حضر الحفل عدد من مشاهير السوشيال ميديا وهم الإعلامي محمد هشام ومحمد عبد القادر، صاحب صفحة "البشمذيع" والداعية ياسر ممدوح والذين اجتمعوا من أجل دعم بهية وإضفاء روح البهجة لمحارباتها.

Advertisements

وقال المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة أمناء بهية، إنه سعيد بعودة أنشطة بهية من جديد، وإن هذا الحفل سيكون نقطة انطلاق لعدة فاعليات أخرى عبر قناة بهية الرسمية على اليوتيوب، وكذلك عودة فعاليات بهية على أرض الواقع مع عودة الحياة الطبيعية في كافة الأماكن بعد أزمة كورونا.

وأكد "حمدي"، بذل كل العاملين ببهية لأقصى الجهود لتقديم أفضل خدمة ممكنة على مستوى كل من تقديم العلاج وكذلك تقديم الدعم النفسي لكل محاربة وكل سيدة مصرية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد دومًا مكلل بمساندة كل داعمى بهية، حيث قدم لهم كل الشكر والامتنان.