"أحمر وقصير وغجري".. قصات شعر روبي "المتجددة" تنال إعجاب جمهورها

لايف ستايل

كالعادة احتلت الفنانة روبي الترند مرة جديدة بإطلالتها بشعر طويل في إطلالة صيفية وهي مرتدية فستانا من اللون الأبيض، وتتميز الفنانة روبي التي يعشقها الجميع بأنها متجددة دوما في شكل شعرها واللوك الخاص بها، ويستعرض التقرير التالي أبرز تلك الإطلالات.

شعر غجري

شعر ويفي غجري طبيعي ظهرت به الفنانة روبي في بداية الصيف وخلال ارتدائها كاش مايو أبيض شفاف، وتحته مايو بكيني من الأبيض والأسود وكانت هي الصورة التي تسببت في دخولها الترند.

شعر أحمر

فوتوسيشن مختلف من نوعه تماما أطلت به الفنانة روبي وهي مرتدية بنطلون كلاسيك من الجلد الأحمر، وكان شعرها هو بطل اللوك، حيث كانت بشعر أحمر طويل.

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شعر قصير

ظهرت روبي في عيد ميلاد إحدى الفنانات مرتدية فستانا لامع وبشعر قصير "ألاجرسون"، وكانت تلك الصورة سببا في دخولها الترند.

شعر طويل

هي إحدى إطلالات روبي والتي تفضلها دوما من بدايتها، وتطل به في أكثر من مناسبة.

وشارك روبي دوما جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، وذلك عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.