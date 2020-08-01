"صنع في الصين".. تعرف على سعر قميص عمرو دياب خلال غنائه لمحافظات الصعيد

لايف ستايل

"المنيا سوهاج قنا.. في القلب قريبين.. الأقصر أسيوط بيوت.. بالجدعنة معروفين"، تلك الكلمات دندنها الفنان عمرو دياب في أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، مرتديا قميص فاتح اللون مزينا بزرائر سوداء، والذي أعجب جمهوره، مشيدين بإطلالته الكاجوال.

وتميز القميص الذي ظهر به "الهضبة" بأنه مصنوع من القطن الخالص، وأزرار ضغط وجيبين على الصدر، وطوق "يَاقة" كلاسيكية، من توقيع دار الأزياء الإنجليزية "All saints".

ويبلغ سعر القميص 39 جنيه إسترليني، أي ما يقارب الـ815 جنيه مصري، كما أنه صنع في الصين، بحسب الموقع الرسمي لـ"All saints".

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وتصدرت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، بعد طرحها الأربعاء الماضي، والتي يهديها الفنان الكبير إلى مصر.

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.