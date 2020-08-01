كنزي عمرو دياب تتجاهل انتقادات "إشارتها الخارجة" برحلة بحرية

لايف ستايل

عقب مرور ساعات على تعرضها لانتقادات لاذعة، بسبب نشرها صوره بإشارة خارجة وخادشة للحياء بإصبعها، نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال استمتاعها برحلة بحرية مع أصدقائها، متجاهلة الهجوم عليها.

وظهرت "كنزي" بأزياء صيفية باللون الأزرق الفاتح، الذي تميز بفتحة في الصدر وبدون أكمام، كما أنها أطلت بشعر كيرلي ومكياج بسيط، خلال ضحكها بصحبة أصدقائها، على الرقاب، في رحلة بحرية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ10 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بلاش تنتقدوا لبسها وتصرفاتها وتدخلوا في حياتها"، و"ضحكتك مشرقة"، و"حاولي تخدي بالك من أفعالك، لأن في فئة كبيرة بتابعك".

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وحرصت والدتها زينة عاشور على دعم ابنتها والتغزل بها، قائلة باللغة الإنجليزية: "أنا واقعة في حب ابتسامتك".

يشار إلى أن حالة واسعة من الجدل والانتقادات، صاحبت نشر كنزي دياب، صور جديدة لها، عبر "إنستجرام"، مطلة بـ"هاف أستومك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط.

وتعمدت كنزي عمل حركة خارجة وخادشة للحياء بإصبعها في المادة المصورة التي نشرتها بالأمس، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.