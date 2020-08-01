وصفة هندية لإطالة الشعر سريعا في المنزل "بالبيض والزيت"

لايف ستايل

الرغبة في إطالة الشعر بطريقة طبيعية دون الحاجة إلى منتجات صناعية باهظة الثمن، يشغل بال العديد من الفتيات، باحثات عن وصفات فعالة لزيادة طول شعرهن.

ويعد البيض من الحلول "السحرية" السريعة، التي تؤدي إلى كثافة الشعر سريعا وزيادة طوله، وفقا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، ويمكن استعمال ما يعرف بـ"قناع البيض" لإطالته، والذي يعد من الوصفات الهندية الشهيرة.

ويتميز ذلك الماسك بأنه يحتوي على العناصر الغذائية المهمة لنمو وصحة الشعر، ويحتوي على نسبة عالية من البروتينات، ويمكن تحضير قناع الشعر منه، وفيما يلي خطوات إعداده في المنزل.

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مكونات قناع البيض

- بيضة واحدة.

- ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير قناع البيض

- خلط بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون.

- وضع الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو.