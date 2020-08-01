وصفة سهلة لعمل مهلبية بالكافيين في المنزل

مطبخ

في عيد الأضحى، تبحث العديد من السيدات عن وصفات غير تقليدية للحلوى، لتقديمها لأسرتهن، من بينها المهلبية بالكافيين، ذات المذاق المختلف.

وفيما يلي طريقة جديدة لتحضير مهلبية بالكافيين، قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك".

مقادير المهلبية بالكافيين

لبن.

قهوة سريعة الذوبان.

سكر.

نصف كوب نشا.

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شوكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير المهلبية بالكافيين

- خلط اللبن والقهوة سريعة الذوبان على النار.

- إضافة السكر والنشا على الخليط على النار حتى الغليان.

- وضع الخليط في كاسات، ثم إضافة الشوكولاتة المبشورة على الوجه.