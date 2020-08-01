كندة علوش تكشف كيف قضت فترة العزل المنزلي مع عمرو يوسف

علاقات و مجتمع
قالت الفنانة السورية كندة علوش، إن وزنها زاد هي وزوجها، خلال فترة العزل المنزلي، بسبب حبهما الشديد لتناول الطعام.
وأضافت كندة، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC": "قررنا إننا نعمل دايت، لأننا مكناش بنتمرن، رغم إن عمرو أشطر مني وممكن يتمرن لوحده".
وتابعت: "مكناش بنتحرك من البيت ولا بنقابل الناس، لكن كنا بنشوف أهلنا، وحريصين على التعقيم وارتداء الكمامات في حال الخروج من المنزل، لكن لم نعش البارانويا، ولم نكن أيضًا ننخرط في التجمعات".
وأوضحت أنها وزوجها لا يحبان أن يسيطر الخوف عليهما، كما كانا حريصين على القراءة ومتابعة الأفلام والمسلسلات وإعداد الطعام.
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