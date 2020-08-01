كارول سماحة تعلق على قضية هيفاء ووزيري: "قصتك استفزتني"

علاقات و مجتمع

قبل أيام رفضت محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري، من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي الدعوى التي تقدم بها "وزيري" محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة، بعد اتهامها له بسرقتها في العديد من الأموال والعقارات مؤخرًا.

وتعليقًا على ذلك دعمت الفنانة كارول سماحة، الفنانة هيفاء وهبي، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "هالمحنة الصعبة اللي عم تمر عليكي بحب عايدك وعايد عيلتك.. وباركلك على انتصارك على الظلم.. قصتك استفزتني كتير بس تأكدي الحق ما بموت.. طول عمرك امرأة قوية مكافحة ولا تستسلم الله معك".

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وردت عليها "وهبي" قائلة: "حبيبتي كارول مرسي كتير لكلامك الداعم ولمحبتك الصادقة.. ينعاد عليكي وعلى عيلتك الحلوة".

وأمرت نيابة الشيخ زايد قبل أيام، بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد توجيهها له تهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها.