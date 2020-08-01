بعد زيارة الضيوف.. نصائح بسيطة لتنظيف المنزل وترتيبه كما كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

قد لا يمنع تفشي فيروس كورونا، من زيارات العائلات خلال أيام عيد الأضحى، خصوصا بعد أن قلت أعداد المصابين والوفيات في مصر.

ومعايدات الأقارب والأصدقاء قد لا تخلو الأمر من وجود أطفال، ما يجعل من الحفاظ على نظام وترتيب المنزل طوال الوقت أمرا عسيرا على المرأة، كما يجبرها على بذل مجهود كبير في تنظيفه بعد كل مرة تقوم فيها بوداع زوار، استعدادا لاستقبال آخرين.

نقدم بعض النصائح العملية التي تساعد المرأة على استعادة الهدوء إلى منزلها وترتيبه، وفقا لتصريحات نورا السيد، الخبيرة في شئون الاقتصاد المنزلي:

- لضمان عدم إلقاء الضيوف الأوراق والمخلفات على الأرض، ضعي أكثر من سلة للمهملات بالقرب من الضيوف والأطفال، لرمي العبوات والأوراق بها.

- تخلصي من الأتربة باستخدام المكنسة الكهربائية، من خلال تمريرها على الأرضيات سريعا لجذبها، اذا كنت تستعدين لاستقبال زوار آخرين.

- ترتيب وتنظيم الستائر إذا كان أصابها الفوضى نتيجة لعب الأطفال، ويفضل أن يكون ذلك سريعا وبدقة.

- ترتيب وتنظيم السجاد بعد تنظيفه بالمكنسة الكهربائية، فمن المحتمل أن يكون قد تحرك من مكانه أو تم ثني أحد أطرافه أثناء التنظيف دون قصد، لذلك يفضل إعادة ترتيبه مرة أخرى للتأكد من ثباته ووضعه بصورة منظمة على الأرض.

- إعادة تنظيف الأسطح مرة أخرى لتفادي وجود بعض الأتربة نتيجة لعب الأطفال، أو نتيجة وجود بقايا طعام أو مشروبات، بعد الانتهاء من تقديم وتناول الأطعمة للزائرين.

- غلق النوافذ للحد من دخول الأتربة إلى المنزل، كما يفضل ذلك للحفاظ على برودة المكان في ظل هذه الأجواء الحارة، فقط يتم فتحها لمدة خمس دقائق للتهوية، ثم إغلاقها مرة أخرى.

- بعد ذلك يتم التوجه إلى الحمام للتأكد من نظافته وغلق صنابر المياه، وإزالة المياه من على الأرض، إذا كان الأطفال قد أساؤوا استخدامه، حتى لا تجد تعليقات سلبية إذا ما أتى إليها زوار جدد.

- ترتيب وإعادة قطع الأثاث لمكانها، لأنها بالتأكيد تعرضت للحركة نتيجة لعب الأطفال حولها.

- تخلصي من الأشياء التي لا تحتاجينها على مدار اليوم، للتقليل من الفوضى التي أصابت المنزل أثناء وجود الزائرين، وللحد من حدوثها مرة ثانية إذا ما أتى آخرون.

- إحضار زجاجة مياه مزودة بـ "بخاخ" وإضافة ملعقة صغيرة من البيكينج صودا، وبعد رجها جيدا يتم نثر المياه في الهواء للتخلص من بقايا الأتربة المعلقة بالهواء.

- تنظيم أدوات المطبخ بعد غسلها جيدا، حتى يكون الأمر أسهل أثناء تقديم الأطعمة والمشروبات لزائرين منتظرين.

- استخدام معطر للجو لإضفاء مزيدا من الراحة والهدوء على المكان.