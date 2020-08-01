لمن لا يخرج في العيد.. نرشح لك هذه الأفكار لقضاء يوم مميز في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

قد يكتفي كثيرون بقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في المنزل، في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولهذا نعرض بعض الأفكار للاستمتاع بقضاء وقت ممتع مع عائلتك وأصدقائك، وفقا لما جاء في موقع "wiki How ".

1-مشاهدة فيلم ممتع

تعد مشاهدة الأفلام من الأمور الممتعة والتي تكون سببًا في التجمع الأسري، فخلال فترة العيد تملئ شاشة التلزيفون الأفلام والمسرحيات التي يمكن مشاهدتها في الأوقات المختلفة، أو حتى يمكنك متابعة ما تريد من خلال المشاهدة عبر الإنترنت.

2-إعداد الطعام

يمكن للأصدقاء أيضا إعداد الأطعمة التي يفضلونها، فمن بين الأشياء التي تُشعر بالسعادة هي تناول الطعام، كما أن ذلك يخلق حالة من الألفة فيما بينهم، ولكن يفضل أن تكون الأطعمة غير مألوفة أيضا.

3-صنع فيلم

يمكنكما الاستمتاع أثناء تواجدكم في المنزل من خلال صنع فيلما مصورا من قبل أحد الأصدقاء بينكم لتجسيد هذا التجمع الرائع، ولتكوين ذكريات جيدة، ولكونه أيضا يخلق حالة من البهجة إذا شاهده الأصدقاء بعد تصويره.

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4-حفل غنائي

الغناء والرقص من أفضل الأشياء التي تضيف أجواء رائعة من المرح والسعادة.

5-التدليل

للفتيات يمكنهن التدلل من خلال الاسترخاء أثناء تطبيق بعض الأقنعة الطبيعية على البشرة والجسم، أو القيام بتجربة تطبيق مستحضرات التجميل على البشرة، وأثناء ذلك يمكنهن تناول مشروبات محببة لديهن.

6- الألعاب

الألعاب الورقية من أكثر الأشياء التي تخلق حالة من السعادة والبهجة أيضا، وكذلك يمكن تجربة الألعاب المصورة.

7- حفل شواء

تكثر حفلات الشواء خلال هذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى، حيث تناول كافة صنوف اللحوم مع العائلة، وقضاء وقت ممتع بداية من تحضير المائدة حتى الانتهاء من الحفل.