كندة علوش عن ابنتها: شقية ووشها شبه الولاد وبتبهدل نفسها

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تحدثت الفنانة السورية كندة علوش عن طفلتها حياة، مشيرة إلى أن وجهها يشبه وجه الولاد "مش ملونة".

وأضافت علوش، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC": "ومش حاطة لها حلق في أذنها، وشقية أوي وبتنط على الكنب ومجريانا وراها في البيت، ومهما حاولت أشيكها وألبسها فستان، ألاقيها بعد دقيقة بهدلت نفسها"، مشيرة إلى أنها تشبه الفنان عمرو يوسف عندما كان صغيرًا، لكنها ليست "ملونة" مثله.

وتابعت: "عمرو بيقولها يا واد يا حودة، هو شايفها واد، بتحب الكرة، وهي على ولد أكتر".