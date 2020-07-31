أخبار من الوطن نيوز
تحدثت الفنانة السورية كندة علوش عن طفلتها حياة، مشيرة إلى أن وجهها يشبه وجه الولاد "مش ملونة".
وأضافت علوش، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC": "ومش حاطة لها حلق في أذنها، وشقية أوي وبتنط على الكنب ومجريانا وراها في البيت، ومهما حاولت أشيكها وألبسها فستان، ألاقيها بعد دقيقة بهدلت نفسها"، مشيرة إلى أنها تشبه الفنان عمرو يوسف عندما كان صغيرًا، لكنها ليست "ملونة" مثله.
وتابعت: "عمرو بيقولها يا واد يا حودة، هو شايفها واد، بتحب الكرة، وهي على ولد أكتر".
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش عن ابنتها: شقية ووشها شبه الولاد وبتبهدل نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.