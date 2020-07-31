بعد قرار وزير التنمية المحلية بعدم منع "البوركيني".. المحجبات: "أخيرا انتصرنا"

علاقات و مجتمع

قرار اتخذه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعدم منع المحجبات من ارتداء البوركيني داخل حمامات السباحة والشواطئ التابعة لها بالمايوه الشرعي، بعد قرار بعض الفنادق بمنع السيدات من ارتداء البوركيني بالشواطئ وحمامات السباحة التابعة لهم.

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نهلة: قرار سليم لمنع تحكمات بعض أصحاب الفنادق

ترى نهلة خالد، 25 عامًا، "طالما البوركيني ليس مصنوعًا من أي مواد لها تأثير أو ضرر على طبيعة المياه ولا يسبب آثاراً سلبية على الصحة العامة فلا يجوز منع ارتداءه"، مؤكدة أن القرار المتخذ قرار صائب لوقف تعنت بعض أصحاب الفنادق.

ريم: أؤيد قرار وزير التنمية المحلية

أرفض قرار منع ارتداء البوركيني، بهذه العبارة بدأت ريم محمد حديثها لـ "هُن"، محاولة وصف شعورها بعد ما حدث مع سيدة بالساحل الشمالي ومنعها من دخول الشاطئ.

وأضافت: طالما المايوه مطابق للمواصفات مفيش مشكلة من ارتداءه، ليه يبقى مسموح بالبكيني والمايوه الشرعى يتمنع!".

منار: منع نزول السيدات بالمايوه الشرعي غير لائق.. أخيرا انتصرنا

وترى منار طارق، أن منع بعض الفنادق من ارتداء "البوركيني" غير قانوني، مضيفة أثناء حديثها لـ "هُن"، أنها تؤيد قرار وزير التنمية المحلية، قائلة: أخيرا انتصرنا.