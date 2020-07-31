4 طرق عشان تحب اللحمة الضاني.."بالكريمة أو المكسرات"

مطبخ

ينفر العديد من الأشخاص من اللحم الضأن، بسبب رائحتها الدسمة، واحتوائها على دهون كبيرة، وبعيدًا عن لحم الضأن المسلوق أو المقلي التقليدي، الذي يحتفظ برائحته ومذاقه الدسم، يقدم "عن" أربع طرق مختلفة لطهي الضأن.

- اللحم الضاني بالمكسرات والكريمة

المكونات

لحم ضأن

فستق حلبي مفروم

جبنة بارميزان

قطع خبز

ملح و فلفل

ثوم

جبنة عكاوي

خردل

فلفل كايان

بابريكا

بصل

زعتر

زبدة

كريمة

طريقة عمل قطع اللحم الضاني بالمكسرات والكريمة

في وعاء عميق تبلي قطع اللحم بالتوابل الجافة، وضيفي لها الجبنة.

قومي بتشويح الثوم في الزبدة، ثم ضيفي الكريمة.

ضيفي اللحم، واتركيه حتى تمام النضوج.

قدميه ساخنًا مع قطع الخبز، وضيفي الفستق على الوجه.

- فاهيتا ضاني

تعد من الأكلات المميزة والخفيفة، والسريعة التي يمكن تحضيرها بسهولة.

المقادير

نصف كيلو لحم ضأن

بصل مفروم

فلفل أحمر

فلفل أصفر وأخضر

صلصة صويا

ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بودرة بابريكا

ملعقة كبيرة زيت

صلصة ورسيسترشاير

طريقة عمل فاهيتا ضاني

في وعاء، قطعي لحم الضأن إلى قطع صغيرة الحجم.

تبلي اللحم مع صلصة الصويا وصلصة ورسيسترشاير، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود.

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احفظي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة.

قومي بتحمير البصل أولًا، ثم ضيفي له اللحم الضأن المتبل، والفلفل الألوان حتى ينضج، ثم قدميه مع التورتيلا.

- طاجن اللحمة الضاني

مقادير طاجن اللحمة الضاني

لحمة ضاني

طماطم مبشورة

بصل

ثوم

زبادي

فلفل رومي

خل

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة تحضير طاجن اللحمة الضاني

خلط اللحمة بالخل، وتركها لفترة زمنية قليلة دون وضع أي إضافات.

وضع اللحمة في صينية فرن على ورق المونيوم.

تشويح البصل باستحدام الزيت، مع وضع ملح وفلفل وبهارات.

إضافة الثوم والفلفل الأخضر على البصل.

إضافة عصير الطماطم على الخليط على النار، وتركه حتى يغلي.

وضع عبوة الزبادي على اللحمة في الصينية، مع إضافة خليط البصل، ثم إدخال الصينية الفرن.

- شرائح اللحم الضاني بالزبدة

المقادير

كيلو لحمة ضأن

طماطم

بصلة مبشورة

ثوم مفروم

كزبرة

كمون

فلفل اسود

قرفة

خل

فنجان عصير ليمون

زيت

زبدة للدهان

طريقة عمل شرائح اللحم الضاني بالزبدة

تبلي اللحمة بالثوم والليمون لمدة 5 دقائق، ثم ضيفي البصل مع الطماطم والخل والزيت.

ضيفي القرفة، وقلبي جيدا، ثم احفظيها في الفريزير لمدة ساعة.

تخرج من الفريزير وتدهن بالزبدة من الخارج وتدخل الفرن حتي تنضج.