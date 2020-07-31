تخلصك من اضطرابات المعدة.. 5 فواكه تساعد على تحسين عملية الهضم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بعسر الهضم، وغيره من اضطرابات الجهاز الهضمي، خلال أيام عيد الأضحى، بسبب تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويساعد تناول أنواع معينة من الفواكه قبل تناول الوجبة على تقليل تحسين أداء المعدة والأمعاء. لقراءة المزيد.. اضغط هنـــــــا.

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