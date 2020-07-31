كيف تحضرين "فواكه الأضحية" على طريقة الشيف شربيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يرتبط عيد الأضحى لدى المصريين بطقوس عديدة، لعل أبرزها التفنن في أكل لحم الأضحية بجميع أجزائها، وخاصة ما يطلق عليها "فواكه الدبيحة".

لذا نقدم لكم طريقة طهي فواكه الأضحية الشهية، للشيف شربيني.

المقادير

- فشة وكرشة وطحال وكبدة ومخ.

- بصل وثوم.

- جزر وكرات وكرفس.

- ورق لورا وحبهان.

- طماطم وشطة وفلفل حار.

- زعتر وملح وفلفل.

- زيت وزيت زيتون.

- بهارات وكمون ومكعب مرقة.

- صلصة وخل وكزبرة خضراء.

- بيض.

- حمص وعيش للتقديم.

الطريقة

- اسلقي لحمة الرأس والفشة والكرشة واللسان والطحال في ماء به بصل وفلفل ورق وجزر وكرفس وملح لورا وحبهان.

- قطعي الفشة لشرائح طويلة، وتحضير طاسة على النار بها زيت زيتون، وتترك حتى تسخن، وتوضع الفشة والطحال المقطعين ويوضع كل منهما في طاسة ساخنة منفصلة، لتشويحهم مع الاستمرار في التقليب، وإضافة الملح والفلفل.

- وفي طاسة أخرى على النار بها زيت الزيتون وبصل ومكعب مرقة، والثوم المفروم وفلفل حار، شوحي "القلب".

- ثم اضيفي الكرفس المفروم ويقلب مع ملح وفلفل وزعتر وكمون وشطة وتوابل وكزبرة ناشفة ثم اطفئ النار.

- حمري البصل والثوم المفروم مع زيت الزيتون ثم اضيفي الكبدة المنقوعة في ماء ساخن وخل.

- وأضيفي للكبدة الفلفل الحار وكمون وملح وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وبهارات وزعتر وشطة بودرة ثم اطفئ النار.

- وفي طاسة على النار حمري البصل مع الزيت والثوم المفروم ثم يضاف المخ مع التوابل وشطة وزعتر وكمون وكزبرة ناشفة.

- اضيفي لذلك فلفل حار ومكعب مرقة وكرات ويخفق البيض مع الثوم والتوابل والزعتر ثم اقليه في الزيت.

- ضعي رشة ملح وفلفل ثم يوضع خليط المخ على البيض ثم يرفع من على النار.

- ضعي لحمة الرأس وقلبيها مع الماء وكمون وبهارات وشطة بودرة وكزبرة ناشفة وحبهان وروق لورا.

وأخيرا أضيفي صلصة طماطم وملح وفلفل أسود وزعتر والحمص المسلوق ثم الماء وقلبي جيدا واتركيه حتى الغليان.