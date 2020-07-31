محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام مستحضرات التجميل الصناعية المختلفة، للحفاظ على نعومة ورطوبة البشرة، وتغذية الشعر، إلا ان هناك بعض المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها بشكل آمن على البشرة والشعر، والتمتع بفوائدها المتعددة، كالجيلاتين. لقراءة المزيد.. اضغط هنــــــــــــــــا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد مذهلة لاستخدام الجيلاتين على البشرة والشعرة.. أبرزها شد الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.