5 فوائد مذهلة لشوي اللحم البقري في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لكل منا طريقته في إعداد وتناو اللحوم في عيد الأضحى المبارك، ولعل شويها من أبرز العادات خلال تلك المناسبة.

ولهذا نذكر لكم فوائد تناول اللحم البقري المشوي، وفق ما ذكر موقع "londisofsalem".

1- منخفضة في السعرات الحرارية:

يحتوي لحم البقر المشوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية مقارنة بأشكال اللحوم الأخرى، ما يجعله جيدا للأشخاص الذين يخططون لنظام غذائي.

2- غني بالبروتين:

غني جدا بالبروتين، ومن المعروف أن البروتين حيوي للغاية للحفاظ على الصحة، حيث إنه يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة، مثل العضلات.

وأشارت دراسة بحثية أجريت في عام 2015 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن وجود بروتين بكميات أكبر يمكن أن يكون مفيدا عندما تخطط لنظام غذائي، لأنه يساعد في قمع الشهية ويعزز أيضا معدل الأيض.

3- قليل الدهون المشبعة:

شوي اللحم لا يحتاج إلى كمية كبيرة من الدهون، ما يجعله مناسب، حيث إنه استهلاك مزيد من الدهون يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول، ما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

4- منخفض في الكربوهيدرات:

لحم البقر المشوي يحتوي على نحو 1 جم من الكربوهيدرات، لذلك، يعتبر شويه من الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

5- غني بالحديد:

هو مصدر كبير للحديد، يحتوي على نحو 6 في المائة من الكمية اليومية الموصي بها، حيث يحتاج الجسم إلى الحديد لأنه يساعد في تكوين خلايا الدم ونقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، لذا إذا كنت تستهلك الحديد بكميات غير كافية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن غير المرغوب فيه، والصداع، والتهيج، وانخفاض مستويات الطاقة، والدوخة.