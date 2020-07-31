6 أجزاء من أضحية العيد الأكثر إفادة لأجسامنا.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك من أهم ما يميز المناسبة الدينية، وسط أجواء فرحة وسعادة.

لكن ما هي أكثر جزء بالأضحية أكثر إفادة لجسمنا؟.. يجيبنا عن السؤال الدكتور إبراهيم إسماعيل خبير التغذية، قائلا:

- الكبد

يمكن تناول كبد الخروف بكثرة، على أن يتم توزيع الكمية المتناولة على مراحل أو فترات حتى لا تصيب الإنسان بالتخمة وعسر الهضم، إذ تحتوي على نسبة عالية من الحديد التي تعالج فقر الدم الحاد، كما أنها تتضمن العديد من المعادن، مثل الكالسيوم التي تعمل على تقوية العظام.

- القلب

من الأجزاء المهمة في الأضحية، ولكن يفضل تناوله مفروما كونه يتضمن على أوعية دموية وأنسجة، وهي ما تسهم في الإصابة بعسر الهضم، لذلك يفضل فرم قلب الأضحية وتناولها هكذا، وبعيدا عن عيبه هذا فإنه يتضمن على نسبة جيدة من البروتين تفيد الجسم في عملية البناء للصغار، وقوة الجسم للكبار.

- الفخذ

لا يفيد هذا الجزء كثيرا جسم الإنسان، لأنه لا يتضمن العديد من العناصر، فهو يحتوي فقط على نسبة قليلة من البروتين، كما أنه يتضمن نسبة قليلة كذلك من الأحماض الأمينية التي تسهم في بناء جسم الإنسان وتجديد الخلايا.

- الكليتان

من الأجزاء صعبة الهضم لاحتوائها على الكثير من الأنسجة، لكنها في المقابل تحتوي على نسبة جيدة من البروتين، لذلك تفيد في عملية البناء.

- المخ

يتضمن نسبة كبيرة من الفسفور المفيدة التي تعمل على تقوية العظام، فضلا عن فيتامينات مثل فيتامين "د"، الذي يعزز من صحة أجهزة الجسم كالقلب والعينين والعظام.

- "لية" الخروف

يحتوي هذا الجزء على نسبة عالية من الدهون، وهو ما يضر بصحة القلب، لكونه يزيد من نسبة الكولسيترول في الجسم، ويؤدي إلى زيادة فرص انسداد الشرايين، كما أن تناولها خطر على المصابين بالسكري، وإذا كان لابد من تناولها يفضل أن تكون قطعة صغيرة جدا.

ويؤكد "إسماعيل"، أهمية التركيز على الكبد لكونها الأكثر إفادة لجسم الإنسان، وسهل الهضم بعكس الأجزاء الأخرى، كما يفيد أجهزة الجسم لاحتوائه على الحديد والكالسيوم، ولكن يفضل أن يتم تناول كبد الأضحية على مراحل خلال اليوم.