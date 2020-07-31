إطلالات أنيقة من سلاف فواخرجي ..اختاري الانسب لك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 10:45 مساءً - يصادف الإثنين المقبل، العيد الثالث والأربعون لميلاد الفنانة السورية سلاف فواخرجي، حيث ولدت في يوم 27 يوليو لعام 1977، بمحافظة اللاذقية بدمشق.

وتتميز سلاف فواخرجي بتنسيقاتها المميزة في الأزياء؛ إذ تتمتع بأسلوب خاص، واستطاعت الجمع بين الأسلوبين الأنثوي الناعم والمواكب لأحدث صيحات الموضة، والآخر الكلاسيكي.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة إطلالات أنيقة من سلاف فواخرجي، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها لإطلالة جذابة ومميزة.



إطلالة كاجوال من سلاف فواخرجي

إطلالة كاجوال من سلاف فواخرجي



في هذه الإطلالة؛ ظهرت سلاف فواخرجي مرتدية بنطلون جينز باللون الأزرق، ونسقته مع بلوزة قصيرة بتصميم الأوف شولدر، وبأكمام قصيرة.

ونسقت فواخرجي، مع هذه الإطلالة، حذاءً مفتوحًا ذا كعب متوسط، واعتمدت تسريحة شعر مرفوع مع ترك خصلات جانبية، كما نسقت قلادة طويلة ونظارة شمسية.

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إطلالة رياضية من سلاف فواخرجي

إطلالة رياضية من سلاف فواخرجي



ظهرت الفنانة سلاف فواخرجي في إطلالة رياضية، مرتدية بنطلونًا طويلًا باللون الأسود، ونسقت معه سويت شيرت باللون الرمادي الغامق، وتيشيرت قصيرًا بأكمام قصيرة.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت سلاف فواخرجي شنطة كبيرة الحجم، وحذاء ذا كعب منخفض، واعتمدت تسريحة شعر مرفوع على شكل كعكة عادية.

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إطلالة جذابة من سلاف فواخرجي بفستان طويل

إطلالة جذابة من سلاف فواخرجي بفستان طويل



ظهرت سلاف فواخرجي في هذه الإطلالة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون النيود من التول ومطبع بنقشة الأزهار، وبتصميم الأوف شولدر.

واعتمدت فواخرجي، مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر ويفي قصير، ونسقت حذاء ذا كعب عال، يبرز جمالها وأنوثتها.

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إطلالة هادئة من سلاف فواخرجي بفستان قصير

إطلالة هادئة من سلاف فواخرجي بفستان قصير



في إطلالة هادئة لسلاف فواخرجي؛ ظهرت مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأزرق، من الحرير السادة، وبدون أكمام، ونسقت معه حذاء ذا كعب منخفض باللون الأبيض.

واعتمدت فواخرجي، مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر منسدل على جانبي الوجه، مع تقسيم الشعر إلى نصفين من الأمام، وكما طبقت مكياجًا هادئًا يناسب الإطلالة ككل.

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إطلالة راقية من سلاف فواخرجي بعيد ميلادها

إطلالة راقية من سلاف فواخرجي بعيد ميلادها



أثناء احتفالها بعيد ميلادها، اعتمدت سلاف فواخرجي جمبسوت قصيرًا بتصميم مخطط، وبحزام عند الخصر من نفس قماش الجمبسوت، ونسقت معه كارديجان متوسط الطول، من الشيفون الأبيض السادة.

كما اعتمدت فواخرجي تسريحة شعر طويل مموج، وتقسيمه لنصفين من الأمام، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء ذا كعب عال باللون الأحمر.

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إطلالة أنيقة من سلاف فواخرجي بتنورة طويلة

إطلالة أنيقة من سلاف فواخرجي بتنورة طويلة



ظهرت سلاف فواخرجي في هذه الإطلالة الأنيقة، مرتدية تنورة مكسية طويلة، ونسقت معها تيشيرت قصيرًا بنصف كم باللون الأسود.

واعتمدت مع هذه الإطلالة تسريحة شعر ويفي قصير، كما نسقت حذاء مفتوحًا ذا كعب عال باللون الأسود، ومجموعة من الأساور من الذهب الأبيض.