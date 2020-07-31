موديلات فساتين صيفية من وحي الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 10:45 مساءً - اختارت الفاشينيستا العربيات مؤخرًا صيحة الفساتين الصيفية التي غلب عليها الطابع المرح الذي لا تنقصه الأناقة، من جهتنا أحببنا أن نستعرض لكِ أجمل الموديلات التي جمعناها من انستقرام لتكتشفي من خلالها أبرز صيحات صيف 2020 وتختاري منها لتطلي بكامل أناقتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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فساتين منقطة موضة الموسم لإطلالات العيد

ريما زهران



شقت موضة الفساتين المطبعة بنقاط البولكا طريقها إلى منصات العروض وحظيت بحضور لا يمكن تجاهله، ها هى الفاشينيستا العربيات يتسابقن على تنسيقها مع أجمل الاكسسوارات والنتيجة إطلالات صيفية مميزة، أحببنا الفستان الأخضر الطويل الذي ظهرت به ريما زهران وارتدته مع صندال أسود مطبع بالشعارات وحقيبة دلو مطبعة بنقشة جلد الأفعى، كما لفتتنا إطلالة الإماراتية نادية حسن بالفستان القصير المنقط واختارته باللون الـ Baby blue الذي تناغم بشكل كبير مع لون بشرتها السمراء ولائمته مع صندال أبيض وحقيبة بيضاء مطبعة.

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فساتين مشجرة من وحي اطلالات الفاشينيستا

فستان أبيض مطبع بالورود



برزت هذا الموسم موضة الفساتين المزينة بطبعات مستوحاة من الطبيعة، اختارت الفاشينيستا نهى نبيل فستان أبيض مطبع بورود صفراء متوسط الطول ونسقته مع صندال أصفر واكسسوارات ذهبية، كما أعجبنا تنسيق العنود بدر للفستان القصير المطبع بالورود الصغيرة حيث زينته بحقيبة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta الشهيرة.

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فساتين بألوان وقصات ناعمة لنهار العيد

لانا الساحلي

استعيني بالفساتين الخالية من الطبعات على غرار الفاشينيستا العربيات لتحصلي على لوك ناعم في نهار العيد، تألقي بالفستان الأبيض الطويل وزينيه باكسسوارات ذهبية من وحي أناقة لانا الساحلي، كما يمكنك تبني موضة ألوان الباستيل بتنسيق الفستان الليلكي مع صندال وحقيبة باللون الجملي على طريقة نهى نبيل.Top of Form

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