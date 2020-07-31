موضة البنطلون الجينز بخصرٍ منخفض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 10:45 مساءً - البنطلون الجينز بخصرٍ منخفض أو المعروف بـ Low Rise هو من الموديلات الرائجة بقوة لهذا الموسم، وهو صيحة لكل عاشقات الموضة.

والجدير ذكره، أن هذا التصميم من السراويل برز في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية وقد احتلّ مكانة متقدّمة على منصات عروض الأزياء العالمية حاملاً معه أساليب وقصّات جديدة وتطريزات غنية.



إطلالة عصرية

بنطلون جنيز بخصر منخفض من بربري Burberry

البنطلون الجينز من قطع الملابس الأساسية التي توجد في خزانة كل فتاة، فهو عملي ومريح ويمكن ارتداؤه بأكثر من طريقة تظهر جمال المرأة وأناقتها.

تظهر قصّة هذا النوع من البنطلون بخصرٍ منخفض جزءاً من البطن، لذلك من الأجمل تنسيق "بودي سوت" معه أو قميص بأزرار، أو حتى تيشيرت طويلة تضعها الفتاة أو السيدة داخل بنطلون الجينز؛ للحصول على إطلالة عصرية.

تملك كل فتاة العديد من سراويل الجينز الذي ينتقل في كل زمان ومكان، ويليق بكل المناسبات، فهي ترتدي بنطلون الجينز في مكان عملها، أثناء الشوبينغ، في السهرات، أو حتى على موعد عشاء، أي أنها تجد هذا السروال في كل المواسم رغم تعدّد أشكاله.

إذا كانت الفتاة تتمتّع بجسم نحيف ورشيق وتريد إبراز مفاتنها، ما عليها سوى اختيار بنطلون جينز بخصرٍ منخفض من دون إخفاء مفاتنها شرط أن يكون ضيقاً وبلون موحّد من دون أي تدرّجات، وهنا يجب ألا تتردّد في ثني بنطلونها من الأسفل؛ لتخلق توازناً في إطلالتها العصرية والشبابية.

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قصّات فضفاضة ومريحة

بنطلون جينز أبيض اللون من لويفي Loewe

يمنح البنطلون الجينز بخصرٍ منخفض بقصّاته الفضفاضة والمريحة كل من ترتديه طولاً إضافياً، وتبدو أكثر نحافة، ولكن في الوقت نفسه يحتاج هذا النمط من البناطيل إلى دقّة في تنسيق الملابس المرافقة له.

لا شك أن الأحذية التي تليق به هي تلك المسطّحة أو الصندال المفتوح واللامع، وكذلك الأحذية ذات الكعب العالي لإطلالة أنيقة وأنثوية.

أما التوب المناسب لهذه القصّة من الجينز فمن المهم تنسيقه مع جاكيت قصير أو قميص ضيّق ملوّن، وكذلك مع قميص ذي نقوش مربّعة، وبالإمكان وضع التوب داخل بنطلون الجينز مع حزام من فوقه.

ومن المهم جداً الأخذ بعين الاعتبار لدى اعتماد البنطلون الجينز بخصرٍ منخفض عدم ارتداء ملابس مكوّنة من عدّة طبقات؛ لأنها تظهر القوام بشكل غير متناسق، لذلك يجب تنسيقه مع ستايل يناسب ذوق وشخصية كل فتاة، ولكن في الوقت نفسه من الضروري اختيارها بعناية فائقة.



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