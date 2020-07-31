جلابيات مخطّطة للقصيرات من إنستجرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 10:45 مساءً - تحرص الفتيات على التأنق بالجلابيات الواسعة، ولا سيّما في الصيف، ولكن لأن اختيار الجلابية المناسبة للفتاة القصيرة يُعَدُّ أمرًا مُحيرًا لكثير من الفتيات؛ إذ إن فن اختيار الملابس المناسبة من الأمور التي يصعب على الجميع إجادتها إلا القليل، ونظرًا لأن المرأة تسعى دائمًا للظهور بأفضل إطلالة وشكل مناسب، بغَضِّ النظر عن مقاييس الجسم أو طول القامة، فبالطبع تسعى كل فتاة قصيرة إلى أن تبدو أكثر طولًا لتتمتع بجاذبية أكبر، فإذا كنتِ من ذوات القامة القصيرة؛ اتبعي هذه الموديلات والنصائح لاختيار جلابيتك.



موديلات الجلابية المناسبة لذوات القوام القصير

جلابية مخططة



صُمِّمَت الجلابية لتتماشى مع الظروف البيئية والمناخية المختلفة، وتتصف بأنها فضفاضة تتماشى مع حشمة المرأة وجمالها، فإن رغبتِ -عزيزتي- ذات القوام القصير في التأنق بالجلابية التي تضفي عليكِ المزيد من الطول؛ يمكنكِ ارتداء جلابية رمادية مخططة بالأزرق الفاتح ومرسومة بالزهور الذهبية بطريقة مثالية، أو اختيار الجلابية الناعمة السوداء المصممة بخطوط بيضاء ومزينة بقماش الدانتيل الأزرق في أطراف الأكمام ومن الجزء العلوي للتصميم، أو التألق بالجلابية السوداء المخططة بالأبيض ومزينة بالزهور، وتمتاز هذه الجلابية بإضافة الطول وإخفاء عيوب الجسم لذوات الجسم الممتلئ، واخترنا لكِ -عزيزتي- جلابية بيضاء مخططة طوليًّا بالأزرق ومنقوشة بالذهبي في الجزء العلوي، وجلابية بيضاء مخططة بالزهري ومزينة بأكمام منفوخة وحزام ناعم للخصر، وأخرى رمادية مخططة بالبني.

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نصائح للفتيات القصيرات عند اختيار الجلابية

جلابية مخططة



لكي تتغلبي على مشكلة قصر القامة؛ اختاري الجلابيات المخططة بالطول والمصممة بخصر عالٍ أو ذات الألوان الناعمة، وابتعدي عن الجلابيات المليئة بالتفاصيل، واحرصي على أن تكون ذات ياقة دائرية أو التي تأخذ شكل رقم ٧؛ وذلك لتعطي إيحاءً بطول الرقبة والجسم، ويمكنكِ تزيين الجلابية بالأحزمة الرفيعة؛ لأن العريضة ستقسم جسمك وتقطع خط طول الجسم، وتجنَّبي ارتداء الإكسسوارات الكبيرة، فكلما زاد حجم إكسسواراتك -مثل "حقيبة اليد، والأقراط، والسلاسل"- ظهرتِ بشكل أقصر؛ لأنها تأخذ جزءًا كبيرًا من جسمك، والحل هو اختيار إكسسوارات بحجم صغير أو متوسط يتناسب مع حجم جسمك، وإذا كنتِ غير محجبة؛ فالشعر الطويل المنساب لا يليق بكِ، واحرصي على أن يكون شعرك ملمومًا ومرفوعًا دائمًا؛ لتمنحي مظهركِ شكلًا أطول.

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