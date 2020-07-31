خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل مكياج العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 10:45 مساءً - كثيرات من النساء يرغبن في الحصول على بشرة صحية ومشرقة بلا عيوب، لكن في أحيان كثيرة لا يبذلن مجهوداً كافياً لتنظيف بشرتهن بالشكل المطلوب، فمعظم أنواع البشرة يحتاج الى تنظيف منتظم للحصول على مظهر مثالي ومتوهج. إذ إن البشرة، لا سيما بشرة الوجه، تحتاج الى العناية المكثفة التي تتمثل بتنظيفها بشكل يومي صحيح.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل أن تضعي مكياج العيد.



تطهير البشرة

تطهير البشرة



اغسلي بشرة وجهك يومياً بمنظف الوجه أو غسول الوجه، وجففيها بفوطة قطنية ناعمة، واحرصي على تجنب استخدام الماء الساخن. من ثم، قومي بتطهير بشرتك من خلال وضع القليل من مستحضر الحليب المطهر على قطعة قطنية ومسح الوجه فيها، فذلك يساهم في فتح المسام وإزالة أي أوساخ متبقية على البشرة.



عمل بخار الوجه

بخار البشرة



القيام ببخار الوجه خطوة ضرورية في عملية تنظيف البشرة، لا سيما إذا كانت بشرتك دهنية. يكفي أن تضعي وجهك فوق إناء مملوء بالمياه الساخنة جداً، لمدة خمس دقائق. بعدها، دلكي بشرة وجهك بمكعبات من الثلج، وبحركات دائرية، وذلك لتقليص المسام وإعادة درجة حرارة الجلد الى وضعها الطبيعي.



السكراب

تقشير البشرة



استخدام مقشر الوجه لبضع دقائق على بشرة وجهك يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميت ويجعل بشرتك مشرقة ومتوهجة. بإمكانك أيضاً عمل مقشرات طبيعية في المنزل، كاستخدام مزيج السكر والعسل لتقشير بشرتك بشكل طبيعي. افركي به وجهك لمدة خمس دقائق، واتركيه لمدة خمس دقائق أخرى، من ثم شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ.

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حزمة الوجه Face Pack

حزمة الوجه



بغض النظر عن نوع بشرتك، فإن تطبيق حزمة الوجه المرطبة يجعل بشرتك ناعمة ويحسن من لونها. فإذا كانت بشرتك دهنية، بإمكانك استخدام خلطة الموز والطماطم والبابايا التي تساعد في تطهير البشرة وتنعيمها وتقليص المسامات الواسعة. أما إذا كانت بشرتك جافة، فامزجي القليل من مسحوق خشب الصندل وماء الورد، من ثم ضعي المزيج على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف، بعدها شطفي وجهك بالماء الدافئ.



التونر

تطبيق التونر الطبيعي



طبقي تونر طبيعياً على وجهك، بحيث تقومين بخلط كمية متساوية من عصير الخيار وماء الورد، وتطبيقها على وجهك، فذلك يساعد في الحفاظ على توازن البشرة.



ترطيب وتغذية البشرة

ترطيب البشرة



احرصي على تطبيق كريم مغذٍّ على بشرة وجهك، ولا تنسي ترطيبها يومياً بكريم الترطيب الملائم لنوع بشرتك، وذلك قبل الخلود الى النوم.

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