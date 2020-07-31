أجمل موديلات المناكير للأظافر القصيرة في يوم العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يوليو 2020 10:45 مساءً - إذا كنت لا تميلين الى تطويل أظافرك أو الى استخدام الأظافر الأكريليك، أو تعانين من عدم نمو الأظافر بالشكل المطلوب... فلا تقلقي، إذ إن هناك الكثير من موديلات المناكير العصرية التي تلائم الأظافر القصيرة، بألوان مختلفة تناسب جميع الأذواق. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أجمل موديلات المناكير التي تلائم الأظافر القصيرة وتمنحها مظهراً في غاية الأناقة، لتختاري من بينها من يعجبك في يوم العيد.



أظافر قصيرة بلونين مختلفين

أظافر قصيرة بلونين مختلفين



إن استخدام اثنين من ألوان المناكير بشكل متناسق ومتناغم، هو أمر ممتع للغاية، حيث يوفر للأظافر مظهراً بسيطاً وأنيقاً في الوقت نفسه. إضافة الى أنه يجعل الأظافر القصيرة تبدو أطول وأجمل. وبإمكانك القيام بذلك بسهولة باستخدام فرشاة أو شريط إذا كنت من المبتدئات. استخدمي المناكير باللونين الأبيض والأزرق الداكن.

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المناكير الفرنسي

المناكير الفرنسي



إن اعتماد المناكير الأسود وألوان النيون الحادة بأسلوب المناكير الفرنسي خيار رائع لصاحبات الأظافر القصيرة، فهو يبرز الأظافر مهما كانت قصيرة ويمنحها مظهراً عصرياً جذاباً. في البداية، ضعي طبقتين من المناكير البيج الفاتح، من ثم طبقي المناكير الأسود بشكل نصف داري عند مقدمة الأظافر، وأضيفي خطاً ناعماً بأحد ألوان النيود الحادة مثل الزهري الفاقع، والأصفر والأزرق...

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نصف أقمار هندسية

نصف أقمار هندسية



إن موديل المناكير الذي يعتمد على رسمة نصف الأقمار الهندسية الحمراء، هو خيار رائع في أي وقت من السنة، ليجعلك محط الأنظار أينما كنت. وما يميزه أنه يدوم لوقت أطول ويستمر حتى عند نمو أظافرك. ننصحك باستخدام شريط متخصص للحصول على نصف أقمار هندسية حمراء بشكل دقيق ومتقن للغاية. على أن تبقى قاعدة الأظافر بلونها الطبيعي. وللحصول على لمسة لامعة، ضعي طبقة من المناكير الشفاف.



الأومبريه المزين بالأزهار

الأومبريه المزين بالأزهار



قد تعتقدين أن الأظافر القصيرة الأومبريه بتدرجات البنفسجي، والمزينة بالأزهار، ليس من السهل الحصول عليها في المنزل، إلا أنك مخطئة. فكل ما هو مطلوب، هو تطبيق المناكير بدرجات البنفسجي بأسلوب الأومبريه، ومن ثم تزيين أظافرك بالزهور البيضاء الصغيرة باستخدام فرشاة طلاء صغيرة. واحرصي على جعل الزهور أصغر من نصف حجم ظفرك للحصول على تأثير رائع وأنيق، ولتبدو أظافرك القصيرة أطول وأكثر جمالاً.



الأظافر الميتاليك باللونين الأخضر والذهبي

الأظافر الميتاليك باللونين الأخضر والذهبي



إن الأظافر الميتاليك باللونين الأخضر والذهبي من أفضل موديلات المناكير للأظافر القصيرة، خلال الحفلات والمناسبات الكبرى، فهو يمنح الأظافر مظهراً فاخراً وأنيقاً. اجعلي المناكير الميتاليك الذهبي في وسط الظفر، والمناكير الميتاليك الأخضر على مقدمة وقاعدة الظفر.

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