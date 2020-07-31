فنانات فاجئن الجمهور بـ"لوك العيد" قبل الاحتفالات.. آخرهن روبي

لايف ستايل

إطلالات غير تقليدية للعديد من الفنانات المصريات، فاجئن بها متابعيهن عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ما دفع جمهورهن لوصفه بـ"لوك العيد".

"هن" رصد أبرز الفنانات اللاتي فاجئن جمهورهن بـ"لوك العيد"، خلال الفقرات التالية:

روبي تفاجئ متابعيها بـ"نيو لوك" مختلف

في ليلة عيد الأضحى، اختارت الفنانة روبي مفاجئة جمهورها، مطلة بشعر أسود طويل وانسيابي، وذلك عقب ظهورها بشعر قصير يحمل بعض التموجات "ويفي"، ومكياج صباحي خفيف، مع قيراط طويل يجمع بين الأبيض والأسود والبرتقالي، وأزياء بيضاء منقوشة صيفية، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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منة عرفة بشعر أحمر كيرلي

قبل أيام من العيد، أطلت الفنانة الشابة منة عرفة بشعر طويل أحمر اللون، يحمل بعض التموجات "كيرلي"، بعد 3 أيام من وفاة جدتها.

عدسات زرقاء وشعر طويل.. دينا الشربيني بـ"نيولوك" بسبب "30 مارس"

ظهرت الفنانة دينا الشربيني بـ"نيو لوك" مختلف عن إطلالتها الحالية، متخلية عن الشعر القصير، حيث أطلت بشعر طويل يجمع بين الأسود والأصفر، فضلًا عن ارتدائها عدسات لاصقة "لينسيز" زرقاء، في الصور التي نشرتها ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، خلال تواجدها في موقع تصوير فيلم "30 مارس".

"من ألطف وأطيب وأحلى الناس، اللي فعلا يخلوك تحبهم، خفة دم وروح حلوة أم روح حلوة".. تلك عبارات المحبة والإعجاب، وجهتها ندى الكامل إلى دينا الشربيني، خلال تواجدها في موقع تصوير فيلم "30 مارس".