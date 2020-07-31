سيدة تجرى عملية لإزالة أنفها بعد إصابتها بسرطان الجلد

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صدمة شعرت بها سيدة بريطانية عقب اكتشافها ضرورة إزالة أنفها بالكامل بعد إصابتها بالسرطان، حتى تبدأ رحلة علاجها من المرض العين الذي تسبب في تآكل أنفها.
وتعرضت سيدة بريطانية تدعى جوليا ديفي، 40 عامًا، إلى إزالة أنفها بالكامل بعد إصابتها بسرطان الجلد، حيث اكتشفت إصابتها بالصدفة بعد إجرائها العديد من الفحوصات وظهر وجود انسداد في أنفها.
وبعد ثلاثة أسابيع من إجراء الكشوفات واكتشافها الإصابة خضعت لعملية استغرقت ساعتين لإزالة الانسداد من الأنف، حيث أخبرها الأطباء اكتشاف خلايا سرطانية في الحاجز الأنفي، وهو ما يتطلب إزالة الأنف، وخلال العلاج الكيميائي تضاعف حجم أنف جوليا ثلاث مرات، وفق ما ذكره موقع "ميترو".
وتستخدم "جوليا" أنفا اصطناعية لتغطية التجويف الذي تركته العملية، إذ يجري تصنيع الأنف الجديد حالياً في عيادة تجميلية متخصصة.
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