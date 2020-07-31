علياء عساف تتعرض لوعكة صحية تدخل على إثرها المستشفى

علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة الشابة علياء عساف، إلى وعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، ونشرت صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وهي داخل المستشفى.

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وظهرت علياء في الصورة على سرير داخل أحد المستشفيات، وفي يدها "كانيولا"، قائلة: "شكراً جزيلاً لكم على كل الحب والرسائل والدعم الذي أرسلتوه لي جميعًا خلال هذا الوقت"، متابعة: رأيت كل رسائلكم لا أستطيع أن أشكركم بالقدر الكافي.. أحبكم جميعًا".

وقضت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، فى 13يوليو 2017، بإثبات طلاق الفنانة علياء عساف، بعد أن أقامت دعوى تطالب بتسجيله في السجلات الرسمية، بعد اكتشافها عدم تسجيل الطلاق.