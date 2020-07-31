وصفة سهلة لتحضير الكاتشاتوري في المنزل

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يبحث البعض عن وصفات جديدة للحوم البيضاء "الدجاج"، كبديل للحوم الحمراء المعتاد تناولها في ذلك التوقيت، ومن بين الأطعمة "غير التقليدية" الكاتشاتوري، وهى وجبة إيطالية تتميز بمذاقها المشابه لمأكولات العربية، وسط بحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لطعمها المميز. ويقدم "هن"، خطوات تحضير دجاج كاتشاتوري، خلال الفقرات التالية: مقادير الكاتشاتوري دجاج دقيق عش الغراب طماطم ثوم مهروس بصل Advertisements ملح فلفل مرقة دجاج طريقة تحضير الكاتشاتوري - تقطيع الدجاج، ووضعها في خليط من الدقيق والملح والفلفل. - وضع الدجاج المُتبل في زيت غزيز داخل طاسة على النار، حتى ينضج. - وضع عش الغراب والبصل والثوم والطماطم والزيت في وعاء، ثم إضافة ماء ساخن عليه ومرقة دجاج. - إضافة الدجاج على الخليط السابق، ووضعهم على نار هادئة.

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