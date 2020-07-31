علاقات و مجتمع
داخل أحد حفلات الزفاف، في واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية، اقتحمت إحدى السيدات حفل زفاف، متهمة العريس بأنه والد طفلها.
فوجئ عريس كان على بعد لحظات من إنهاء عقد قرانه بسيدة، تقتحم عرسه وتدعي أنه والد طفلها، لتفسد فرحه.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العريس "أنتوني" قد كان اقترب من إتمام عقد القران قبل أن تقتحم السيدة الحفل، التي ظلت تصرخ بوجه العروس والعريس، مؤكدة أنه والد طفلها، وسط دهشة الحضور، قائلة: "أنتوني.. أنت تتصرف وكأنك لا تعرفني.. أعلم أنك تسمعني.. لقد حملت منك".
وعلى الرغم مما حدث، أتم العريس زفافه، وصرخت إحدى الحضور في وجه السيدة لإخراجها وعدم إفساد فرحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "طردها وأكمل الفرح".. سيدة تقتحم حفل زفاف وتتهم العريس بحملها منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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