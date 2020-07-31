"بيجامة العيد".. فوتوسيشن جديد لـ ناهد السباعي وأسرتها

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور احتفالها مع أسرتها باستقبال أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشرت "السباعي" صورها مع أسرتها وهن يرتدين "بيجامات" بنفس اللون والشكل، معلقة على الصور: "بيجامة العيد.. كل سنة وأنتم طيبين.. عيد سعيد".

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وتفاعل المتابعين مع الصور بالتعليق على الصور: "كل سنة وأنتم طيبين"، "ربنا ميحرمكمش من بعض"، "عسلات أوي"، "يا خلاثي على العسل ربنا يحفظكم يارب".

وشاركت الفنانة ناهد السباعي في رمضان 2020 بمسلسل "النهاية" وكان من بطولة الفنان يوسف الشريف، وأحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي.