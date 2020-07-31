الامارات | وسائل إعلام بريطانية: وفاة المخرج الشهير آلان باركر عن 76 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام بريطانية: وفاة المخرج الشهير آلان باركر عن 76 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن صانع الأفلام البريطاني والمخرج الشهير آلان باركر توفي عن عمر يناهز 76 عاما. وألف باركر وأخرج أفلاما متنوعة من كوميديا العصابات في فيلم (باجزي مالون) وحتى دراما التشويق مثل ”قطار منتصف الليل“ (ميدنايت إكسبرس). Advertisements وقالت التقارير إنه توفي يوم الجمعة إثر معاناته لفترة طويلة مع المرض. ومن الأفلام التي أخرجها باركر ”الشهرة“ (فيم) و(إيفيتا) و“مسيسيبي تحترق“ (مسيسيبي بيرنينج) و“الالتزامات“ (ذا كوميتمينتس) وغيرها من الأفلام الناجحة الأخرى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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