الامارات | وفاة 9 أشخاص في الهند.. شربوا معقما لليدين بدلا من الكحول

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي تسعة أشخاص في جنوب شرق الهند بعدما تناولوا معقم يدين بدلا من الكحول حيث كانت متاجر المشروبات مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وأوضح سيدارت كوشال مفوض الشرطة في مدينة كوريشيدو في ولاية أندرا براديش أن الضحايا فقدوا الوعي بعدما استهلكوا “كمية كبيرة” من معقم اليدين إثر مزجه بالمياه أو مشروبات غازية.

ونقل المصابون على وجه السرعة إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتهم، على ما أضاف.

وكانت المجموعة لجأت إلى هذا المعقم ك”بديل” للمشروبات الكحولية مع توقف توافرها بسبب إجراءات العزل التي فرضتها السلطات في المدينة لمكافحة كوفيد-19.

ويموت مئات الفقراء سنويا في الهند بعد استهلاكهم كحولا مغشوشة.

ويضيف بعض التجار مادة الميثانول على المشروبات الكحولية وهي مادة عالية السمية تستخدم عادة كوقود، لزيادة نسبة الكحول فيها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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