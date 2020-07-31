كورونا داخل الجسم.. يتنكر ويختبئ من جهاز المناعة حتى يتكاثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

أظهرت دراسة حديثة، أن فيروس كورونا يتنكر حتى يتمكن من الاختباء داخل خلايا الجسم دون أن يكتشفه الجهاز المناعي.

وبحسب ما نشرت المجلة الأمريكية "news week"، فإن فريق البحث فحصوا البنية ثلاثية الأبعاد لبروتين يسمى nsp16، ووجدوا أن الفيروس يستخدم هذا البروتين لتغيير طريقة توصيل مادته الجينية لحمايته من جهاز المناعة حتى لا يستطيع أن يواجهه.

ويفرز البروتين إنزيمات لخلايا الجسم بحيث يوهمها بأنها حمض نووي بشري، ويسمح التغيير في شكل الفيروس بمحاكاة المادة الوراثية للخلية التي تدخلها بحيث لا تستطيع تمييزها.

وأوضح يوجيش جوبتا الأستاذ المساعد للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الهيكلية في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، أن الفيروس يستخدم هذه الخدعة للاختباء داخل الخلية والتكاثر داخل الجسم.

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ويعتمد الفيروس على استخدام البروتين الموجود في الخلايا البشرية للتكاثر، فتضاعف خلية الجسم الفيروس دون أن تدرك.

وقال جوبتا إن فريقه لديه الحافز لفهم ما الذي يجعل فيروس كورونا مميتا ومختلفا عن باقي الفيروسات من نفس فصيلته، على أمل المساعدة في تطوير علاجات جديدة له.

وأضاف جوبتا أن الدراسات التي يجروها على الفيروس توفر إطار متين لتطوير مضادات الفيروسات الجديدة والأمراض التاجية الناشئة في المستقبل.

وأوضح جوبتا أن الخلايا البشرية تحتوي على بروتينات تفعل أشياء مماثلة فلا يستطيع الجهاز المناعي التفرقة بين الاثنين.