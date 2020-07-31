علاقات و مجتمع
بالرغم من مرور السنوات على عرض أجزاء المسلسل الاجتماعي الشهير، أبناء ونيس، إلا أن المتابعون بل ونجوم العمل لا يزالوا مرتبطين بشخصيات وأعمار أبطاله في العمل.
واليوم، نشر الفنان محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنانة الشابة ريم أحمد، التي قامت بدور "هدى" في العمل، أصغر أبناء ونيس، وهي تُعلن عن حملها.
وعلق "صبحي": "لسة أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت وصرخت وقُلت لأ لأ لأ.. ريم حامل ؟ لأ مش أنا يا ماما .. انتي مش حامل أبداً.. ده انتفاخ.. وعايزك ترجعي هدي الزئرده".
وتابع، بشكل ساخر: "لازم أعرف مين السبب في الانتفاخ ده.. طه؟؟؟ بعدين فوقت.. واستوعبت.. فرحت.. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه، وتقومي بالسلامة".
واحتفلت ريم منذ أكثر من عامين، بزواجها من الفنان الشاب "طه خليفة" في حفل حضره العديد من نجوم الفن والإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر "هدى بنت ونيس حامل".. ومحمد صبحي: "اتصدمت لما شفتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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