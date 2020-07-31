"بريالة وقرعة وشبه الكلب".. حمو بيكا يتنمر بالفتيات في "باتون ساليه"

علاقات و مجتمع

عقب أيام من الترويج للمهرجان، بمشاركة مقطع فيديو يظهر فيه "حمو بيكا" وهو يتلعثم في نطق كلمة "باتون ساليه بالسمسم هات"، طرح مطرب المهرجانات "أبو ليلة"، المُشارك في الغناء، المهرجان اليوم، الذي بدوره بات ينتشر عقب طرحه على الفور، بسبب ما حققه من ترويج كبير من قبل.

أكثر من 4 دقائق، كانت مُدة المهرجان الذي احتوى على الكثير من الألفاظ وُصفت بالخادشة، والتنمر بالفتيات، بسبب وصفهن بالألفاظ البذيئة، التي حملتها كلمات الأغنية.

"أنا بطني جبمك عامل فورمة، شكلك عبيط بقا يشبهني، كل الصحاب جت تنصحني وقالتلي إنك شبه الكلب طلعتي قرعة وبريالة"، أبرز كلمات الأغنية التي وجهها "بيكا" وأبو ليلة لمحبوبته خلال الأغنية.

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وبدأ الثنائي بمغازلتها ومدحها، قائلين "والله أحبك وأريدك.. أبغى تكوني جواري.. بعشق عيونك وإيدك تلمس خدودي.. يا ناري طيبتك وغيرتك، سحرك ولونك"، ومن ثم توجيه السباب واللعان لها بألفاظ منها "الكلب" و"قرعة" و"بريالة".

وكان حمو بيكا نشر فيديو من تسجيل الكليب وكان متعثر في نطق جملة "باتون ساليه بالسمسم هات" مما جعل الجميع يتفاعلون معه.

وقال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن" مساء أمس، إن شركة روتانا فسخت تعاقدها مع حمو بيكا وفرقته.